"Укрзализныця" наладила производство противотанковых "ежей" на своих предприятиях

"Укрзализныця" наладила производство противотанковых "ежей" на 33 своих предприятиях из рельс, предназначенных для ремонта путей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ведь мирная организация. Но когда на нашу страну нападают, мы помогаем обороняться. Поэтому мы уже несколько дней делаем #железных_ежиков. Задействовано 33 наших и уже 12 сторонних предприятий. По всей стране. По состоянию на утро изготовлено 831 шт, отгружено 517 шт", - написал глава правления компании Александр Камышин в своем телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что УЗ закупала рельсы для ремонта и строительства новых путей, но сейчас противотанковые приспособления важнее, а потому материалов хватит "еще на тысячи ежиков".