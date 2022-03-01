Боррель: обстрел Харькова нарушает законы военного времени

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что обстрел гражданской инфраструктуры Харькова нарушает законы военного времени, сообщает Интерфакс-Украина.

Боррель сообщил, что общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.