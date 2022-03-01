Боррель: обстрел Харькова нарушает законы военного времени

Боррель: обстрел Харькова нарушает законы военного времени
Фото: Facebook

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что обстрел гражданской инфраструктуры Харькова нарушает законы военного времени, сообщает Интерфакс-Украина.

Боррель сообщил, что общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты", - написал Высокий представитель
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