Боррель: обстрел Харькова нарушает законы военного времени
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что обстрел гражданской инфраструктуры Харькова нарушает законы военного времени, сообщает Интерфакс-Украина.
Боррель сообщил, что общался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Вчерашний обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Харькове нарушает законы военного времени. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты", - написал Высокий представитель