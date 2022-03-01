Токаев предложил посредничество Казахстана для переговоров РФ и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде правящей партии высказал мнение, что к войне на Украине привело то, что Минские соглашения остались на бумаге. Он призвал Украину и Россию к переговорам и предложил посредничество при необходимости, сообщает Интерфакс.

"Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению" , - сказал он.

"Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся" , - продолжил Токаев.

Президент также сказал, что поручил правительству страны подготовить экономику к отражению санкционных вызовов.