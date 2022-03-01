Генштаб: противник сосредоточился на оцеплении города Киева

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 12.00 вторника, 1 марта. Войска противника снизили темпы наступления, однако продолжают держать в оцеплении и обстреливать некоторые украинские города, а также сосредоточились на оцеплении Киева.

"Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника не имеют системного подвоза топлива и боеприпасов" , - говорится в сообщении.

Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов, отметил Генштаб.

Кроме того, российская армия продолжает удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

"В Донецкой области вражеские войска силами 1 и 2 АК и подразделений 8 А, при артиллерийской поддержке ВС РФ, сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли" , - отметили в Генштабе.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новая Басань, сообщает Генштаб ВСУ.

"Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ими террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине" , - подчеркнули в Генштабе.

По состоянию на 12.00 1 марта ориентировочные потери вооружения и военной техники России составили: самолетов – 29, вертолетов – 29, танков – 198, ББМ – 846, арт. систем – 77, средств ПВО – 7, РСЗО – 24, БПЛА – 3, АТТ – 305, цистерн из ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.