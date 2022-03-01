Сийярто: Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался за ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, сообщает Европейская правда.

"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения – выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно скорее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня" , - заявил Петер Сийярто.

Он заявил также, что Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны.