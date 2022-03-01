Удар ракеты РФ разрушил треть здания Харьковской ОГА – Геращенко

В результате сегодняшнего ракетного удара по центру Харькова разрушена треть здания облгосадминистрации. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Новое время.

"По площади Свободы был нанесен удар крылатой ракетой класса Калибр. После того, как приехали спасатели (через 5−7 минут), был второй удар аналогичной ракетой, который попал в здание" , — написал Геращенко в Facebook.

Также он сообщил, что по состоянию на сейчас погибших уже 10, раненых — более 35.

"Разбор завалов продолжается, и жертв и раненых будет еще больше" , — добавил Геращенко.

Утром 1 марта российские оккупанты вновь начали обстреливать Харьков. Снаряды взрывались на центральной площади Свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар ракетой по центру Харькова — это ничем не прикрытый террор.