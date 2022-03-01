Зеленский выступает в Европарламенте: прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает перед депутатами Европарламента, пишет Валерия Полищук, Корреспондент.

Европарламент встал и приветствует обращение Зеленского апплодисментами.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП признает европейскую перспективу Украины и заверила, что ЕП "поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории".

"Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", - сказала Метсола.

"Последние дни, я не знаю, как всех приветствовать. Я не могу говорить доброе утро. Ежедневно этот день недобрый, а вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах, защищающих свободу ценой своей жизни. Я радуюсь настроению, которое я здесь услышал. Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", - сказал Зеленский в начале выступления.