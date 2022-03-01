В Одесской области обстрелян газопровод и 9 домов

В селе Дачное Одесской области российские войска обстреляли газопровод и девять гражданских домов. В результате погиб человек, а еще двое ранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате чего поврежден газовый трубопровод, около 9 частных домов и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадало" , - говорится в сообщении.

Сейчас в связи с обстрелами подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние. Информация уточняется.