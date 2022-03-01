Джонсон: Российское вторжение в Украину превзошло все худшие сценарии

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вторжение России в Украину выглядит хуже, чем он ожидал, добавив, что Европа сейчас является свидетелем разворачивания катастрофы, сообщает Левый берег.

"Боюсь говорить, однако трагедия, которую мы пророчили, произошла, и она хуже всех наших пророчеств. Мы наблюдаем разворачивание катастрофы на Европейском континенте" , - передает слова Джонсона телеканал CNN.

"Очевидно, что Владимир Путин готов использовать варварскую тактику против ни в чем не повинных гражданских лиц, бомбить многоэтажки, запускать ракеты в многоквартирные дома, убивать детей, и мы наблюдаем это все больше" , - добавил он.

Выступая вместе со своим польским коллегой в Варшаве, премьер-министр Великобритании отдал должное "лидерству и мужеству", проявленному президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, "вдохновил и мобилизовал" мир.

Джонсон также отметил, что президент России Путин недооценил страстное желание украинского народа защищать свою страну.