Метсола: Европарламент признает европейскую перспективу Украины
Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - заявила она во вторник в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП, созванного в связи с российской агрессией России против Украины.
Обращаясь к президенту Украины, она заверила:
"ЕП поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории… Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга".