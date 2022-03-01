Данилов: молниеносная атака России провалилась

Молниеносная карательная атака России на Украину с треском провалилась. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов во вторник, 1 марта, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось. Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными, переходя границу и отвергая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны", – написал Данилов в соцсети.

По его мнению, власти РФ идут ва-банк, понимая, что впереди их ожидают только перспективы Гаагского трибунала.

"Только этим можно объяснить варварский обстрел Градами полуторамиллионного города Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков украинских городов и сел. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, лишенные собственных домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам и никто не сможет избежать наказания. Мы им обещаем", – подчеркнул Данилов.

Глава СНБО добавил, что шестой день сопротивления захватчикам был тяжелым и напряженным, однако враг в данный момент находится на грани истощения, в то время как украинские силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем.