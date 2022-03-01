Медведев начал угрожать войной стране ЕС

Медведев начал угрожать войной стране ЕС
Фото: kremlin.ru

Российский политик снова отличился неуместным высказыванием, сообщает Сегодня.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев договорился до угроз войны в адрес Франции.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал он на своей странице в Twitter.
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