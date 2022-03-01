Мер Чернигова обещает премии за уничтоженную технику

Жители Чернигова, которые помогут ВСУ оборонять город от оккупантов, могут получить премии от 150 000 грн до 250 000 грн.

Об этом заявил﻿ мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого" , - написал он.

Мэр просит горожан делать все возможное, чтобы не допустить российских солдат в город. В первую очередь оэто касается тех, кто живет в северных районах.

Также он просит жителей города самоорганизоваться и помогать всем, кто в нынешней ситуации нуждается.