Мер Чернигова обещает премии за уничтоженную технику
Жители Чернигова, которые помогут ВСУ оборонять город от оккупантов, могут получить премии от 150 000 грн до 250 000 грн.
Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
"Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого", - написал он.
Мэр просит горожан делать все возможное, чтобы не допустить российских солдат в город. В первую очередь оэто касается тех, кто живет в северных районах.
Также он просит жителей города самоорганизоваться и помогать всем, кто в нынешней ситуации нуждается.