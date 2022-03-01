Лавров назвал правительство Украины "неонацистским"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принцип уважения территориальной целостности применим только к государствам, правительства которых представляют весь народ, проживающий на их территории, а "киевское правительство к ним отнести нельзя", сообщает Интерфакс.

"По поводу развернутой кампании о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, инициаторы которой проявляют полное безразличие и презрение к попранию прав человека, хотел бы привлечь внимание к Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН", - сказал Лавров выступая по видеоконференцсвязи на сессии Совета по правам человека ООН.

Лавров назвал киевское правительство "неонацистским".

По его словам, в этом документе закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов (...) и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является" , - заявил он.

При этом Лавров цинично назвал права человека "универсальной константой".

"Она не может зависеть от корыстных амбиций "узкого круга избранных", стремящихся переписать Всеобщую декларацию 1948 года, извратить на свой лад и подменить своими "правилами" достигнутый тогда консенсус, лежащий в основе всей нашей коллективной работы. Роль Совета ООН по правам человека - обеспечить приверженность нашим общим, а не чьим-то узким ценностям, продвигать взаимоуважительные дискуссии без какой-либо политизации и двойных стандартов, не допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, такому подходу противоречит проводимая Западом политика противоправных односторонних санкций, "нацеленность которых на простых людей уже никто не пытается скрывать" .

"Эти незаконные рестрикции уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами. Они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную, информационную сферы и в целом - на все контакты между людьми. Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности", - сказал Лавров.