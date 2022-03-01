Резников предупредил о фейках

Глава Минобороны Алексей Резников предупредил украинцев о возможных перебоях связи и фейковых сообщениях о якобы капитуляции украинской власти.

"По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии" , - написал он.

По его словам, изначально планируется устроить перебои связи. После этого будут вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

"На "подтверждение" этого фейка будут распространять вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся!