Метсола: Европа больше не может зависеть от кремлевского газа

Президент Европейского парламента Роберта Метсола обозначила четыре принципа для будущего Европейского союза – Европа не может больше зависеть от кремлевского газа, равно как и приветствовать деньги Кремля.

Такое заявление она сделала во вторник в Брюсселе в рамках внеочередного заседания Европарламента, созванного по причине войны России против Украины.

"Уважаемый президент, - сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому, - уважаемые члены, позвольте мне закончить, изложив четыре важных принципа для нашего будущего. Прежде всего Европа больше не может зависеть от кремлевского газа. Нам нужно удвоить наши усилия по диверсификации наших энергетических систем в сторону Европы, которая больше не зависит от воли автократов. Это укрепит нашу энергетическую безопасность".

Вторым приоритетом она назвала создание условий, в которых "путинские олигархи" не смогут использовать покупательную способность в Европе.

"Европа больше не может приветствовать наличные деньги Кремля и делать вид, что у нее нет никаких условий. Путинские олигархи и те, кто его финансирует, больше не должны иметь возможности использовать свою покупательную способность, чтобы прятаться за маской респектабельности - в наших городах, общинах... или в наших спортивных клубах. Их суперяхты не должны найти гавани в нашей Европе. И мы больше не можем продавать паспорта друзьям Путина, позволяя им обойти нашу безопасность. Больше не надо", - уверена президент Европарламента.

Метсола также считает, что инвестиции в европейскую оборону "должны соответствовать нашей риторике".

"Европа должна двигаться к созданию реального Союза безопасности и обороны. На прошлой неделе мы показали, что это возможно и желательно - и более всего необходимо", - пояснила она.

Президент Европарламента также выразила уверенность в необходимости бороться с дезинформационной кампанией Кремля.