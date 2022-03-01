В условиях войны: рецепт хлеба без дрожжей и яиц
В условиях войны, когда полки магазинов опустошаются, а хлеб днями могут не завозить, возникает вопрос, как его испечь дома, сообщает Новое время.
Между сиренами может не быть времени быстро готовить, тогда сделайте аналог хлеба — украинскую "пидпалку". Как ее приготовить, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала "На ножах" Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Мука — 2,5 стакана;
- Вода — 1 стакан;
- Соль — 0,5 ст. л;
- Масло растительное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Муку замешиваем с водой, добавляем соль. Даем постоять полчаса.
- Затем делаем одно обминание теста. И даем постоять еще 30−40 мин, чтобы клейковина разошлась.
- После этого отрезаем кусочек и тоненько раскатываем, как на лаваш.
- Обжариваем на сковороде без масла на среднем огне с обеих сторон. В "пидпалку" можно заворачивать любые продукты или есть вместо хлеба. Приятного аппетита!
"О пидпалке я узнал из романа Михаила Стельмаха "Гуси-лебеди летят", — рассказывает Алекс Якутов. — Раньше ее готовили в печи. И если у вас есть печь, можно сделать там. Затем пидпалку начали жарить на сковороде. В оригинальном рецепте присутствуют дрожжи, поэтому если они у вас есть, можете добавить. Но можно делать и без них. Приятного аппетита и мирного неба всем! Победа за нами".