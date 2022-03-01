В условиях войны: рецепт хлеба без дрожжей и яиц

В условиях войны, когда полки магазинов опустошаются, а хлеб днями могут не завозить, возникает вопрос, как его испечь дома, сообщает Новое время.

Между сиренами может не быть времени быстро готовить, тогда сделайте аналог хлеба — украинскую "пидпалку". Как ее приготовить, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала "На ножах" Алекс Якутов.

Ингредиенты:

Мука — 2,5 стакана;

Вода — 1 стакан;

Соль — 0,5 ст. л;

Масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Муку замешиваем с водой, добавляем соль. Даем постоять полчаса. Затем делаем одно обминание теста. И даем постоять еще 30−40 мин, чтобы клейковина разошлась. После этого отрезаем кусочек и тоненько раскатываем, как на лаваш. Обжариваем на сковороде без масла на среднем огне с обеих сторон. В "пидпалку" можно заворачивать любые продукты или есть вместо хлеба. Приятного аппетита!