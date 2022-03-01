Зеленский - Путину: ты убил 16 украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 марта в Европарламенте назвал Путина убийцей украинских детей, сообщает РБК-Украина.

"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят... 16 детей ты убил!" - эмоционально заявил Зеленский.

Президент напомнил, что утром 1 марта две крылатые ракеты попали в самую большую площадь Украины, Европы - площадь Свободы в Харькове. Там погибло 10 украинцев сегодня.

Отметим, что члены заседания аплодировали президенту Украины стоя перед началом и в конце речи.

Зеленский призвал поддержать наш народ в борьбе за выживание, он попросил Европу поддержать предоставление Украине членства в ЕС.