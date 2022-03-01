Грозит гуманитарная катастрофа: мэр Херсона срочно обратился к Зеленскому

Мэр Херсона Игорь Колыхаев написал срочное обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и ВР. Он просит правительство предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Соответствующее заявление он опубликовал на странице в Facebook﻿.

"Для недопущения гуманитарной катастрофы срочно просим вас обратиться ко всем возможным международным гуманитарным миссиям и оказать помощь "зеленому коридору" на территории Херсонской области для обеспечения следующим перечнем первоочередных потребностей: медикаментов и продуктов питания", - пишет Колыхаев.

Кроме того мэр Херсона просит обеспечить бесперебойный и безопасный вывоз раненых и погибших среди гражданского и военного населения.