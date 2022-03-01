Геращенко: в Сумской области прошел первый обмен пленными
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Для этого российской технике был предоставлен зеленый коридор. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на своем официальном Телеграм-канале.
Колонна российской техники направляется из Осоевки в Краснополье. Решение о создании зеленого коридора принял президент Владимир Зеленский.
"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", – заявил Живицкий.
Чуть позднее глава Сумской ОГА объявил об успешном прохождении обмена.
"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции", – написал он.
Также он предоставил список бойцов терробороны, освобожденных из плена.