Геращенко: в Сумской области прошел первый обмен пленными

В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Для этого российской технике был предоставлен зеленый коридор.﻿ Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на своем официальном Телеграм-канале﻿.

Колонна российской техники направляется из Осоевки в Краснополье. Решение о создании зеленого коридора принял президент Владимир Зеленский.

"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины" , – заявил Живицкий.

Чуть позднее глава Сумской ОГА объявил об успешном прохождении обмена.

"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции", – написал он.

Также он предоставил список бойцов терробороны, освобожденных из плена.