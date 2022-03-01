Дипломаты покинули зал во время видеовыступления Лаврова в Женеве

В знак протеста против российской войны в Украине дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает Деловая столица.

К предварительно скоординированной акции были привлечены посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций.

Лавров, подключенный по видеосвязи, зачитал пространное заявление, в котором оправдывает нападение на Украину нарушением прав человека с украинской стороны.

Поначалу он хотел приехать на встречу лично. Тогда поездку отменили из-за блокировки европейского воздушного пространства для российских самолетов.

Совет по правам человека начал свою очередную весеннюю сессию в понедельник.

По словам Лаврова, западные страны "одержимы" санкциями, которые он назвал незаконными. По его словам, они направлены на обычных людей.