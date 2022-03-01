В РФ заявили, что готовят удары по технологическим объектам СБУ

Минобороны России заявило, что нанесет удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических спецопераций в Киеве для пресечения информационных атак. Об этом заявило агентство РИА Новости в Telegram, сообщает Корреспондент.

"Призываем украинских граждан, которые привлекаются украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ пожаловались, что после нападения на Украину в разы возросло количество информационных атак на российские госучреждения, непрерывно поступающие звонки россиянам с угрозами убийств и сообщения о заминировании школ, детсадов, вокзалов и других социальных объектов.

Российские военные уверены, что информационные атаки проводятся 72-м главным центром информационно-вооруженных сил Украины и силами киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.