Энергоатом: Оккупанты испытывают значительное облучение в Чернобыле

Энергоатом сообщает, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает Украинская правда.

"Абсурдности ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не отдают себе отчет, что сами являются критической группой, которая облучается больше всего. Подняв тяжелой техникой слой загрязненной почвы и пыли, пройдя маршрутами, запрещенными для передвижения, они повлекли за собой ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения, что и было зафиксировано постами автоматизированной системы радиационного контроля и передано в систему до того, как был поврежден интернет-кабель. Суммарная активность в зоне отчуждения изменена не была, а радиационные последствия возмущения остались в пределах ее территории, за исключением радиоактивного загрязнения, вынесенного на военной технике.

Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", - заявили в Энергоатоме.

В Энергоатоме успокаивают украинцев – расположенные в Чернобыльской зоне отчуждения объекты для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом имеют защиту от ряда угроз.

Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) отвечает требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волне, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, движущихся со смерчем, аналогичных ударам снарядов до 200 мм. Важно, что ХОЯТ-2 сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения.