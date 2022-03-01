Минздрав опубликовал список аптек, где есть инсулин

Министерство здравоохранения опубликовало список аптек в разных городах Украины, где сегодня есть инсулин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Список обновляется и пополняется. Его можно найти по ссылке.

Перед тем как обратиться в ближайшую аптеку, следует позвонить в нее, чтобы узнать часы работы и уточнить наличие инсулина, отметили в Минздраве.

Также в Минздраве напомнили, что работает горячая линия 0800 60 20 19. Оператор зафиксирует заявку и разработает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо, по возможности, доставят волонтерами.