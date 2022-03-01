Пристайко: Украина увеличивает поставки Байрактаров

Украина договорилась с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов Байрактар. Эти дроны активно используются для уничтожения колонн российской бронетехники.﻿ Об этом, со ссылкой на турецкие СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. По его словам, Украина планирует увеличить поставки истребителей, а также отправила на обучение в Турцию специалистов.

"У нас нет собственного штурмового дрона, мы пытаемся изготовить такой тип, который имеет название Камикадзе. Кстати, используем разведывательные дроны из разных стран. Мы контактируем с Турцией по новым ударным беспилотникам... У нас достаточно операторов дронов, и они сейчас учатся в Турции" , – заявил Пристайко.

Беспилотник "Байрактар" каждый день помогает украинским солдатам бороться с российскими захватчиками.