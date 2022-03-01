Терехов: в Харькове нанесен ракетный удар по жилому микрорайону

В Харькове недавно был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону. Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал во время телемарафона на украинских каналах, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

"У нас постоянно идут обстрелы. Сейчас был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону. Есть погибшие, есть жертвы, разрушена больница. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Есть погибшие люди, есть раненые. Поэтому ситуация серьезная", – сообщил Терехов.

Видео разрушенной больницы поделился народный депутат Алесей Гончаренко.