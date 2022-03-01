Поддержали Путина: ОАЭ отменили безвиз для Украины
С 1 марта Объединенные Арабские Эмираты приостановили действие Меморандума о взаимопонимании между Кабмином Украины и правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований. Об этом, ссылаясь на посольство Украины в ОАЭ, сообщает Деловая столица.
Сегодня граждане Украины должны получать соответствующую визу для пересечения границы ОАЭ. Это не касается граждан Украины, которые уже находятся в ОАЭ.
Посольство будет дополнительно информировать о дальнейших действиях украинцев, которые приехали в ОАЭ как туристы и не смогли вернуться из-за начала агрессии России.