В Киеве прогремела серия взрывов: попали в телевышку
В Киеве в районе Борщаговки и Дорогожичев прогремели взрывы. Удар был нанесен по Киевской телевышке. Об этом сообщает Телеграм-канал "Инсайдер Украина".
"Внимание! Российские оккупанты попали в телевизионную вышку. Временно каналы не будут работать. В ближайшее время будут включены резервные мощности для возобновления работы каналов. Теперь можно следить за радиостанциями. Передайте, пожалуйста, всем информацию!!" – написали в Телеграм-канале Ukraine Now.
Свое мнение по этому поводу уже высказал народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский.
"Россияне. Только что, ваша ракета, которой пытались сбить телевышку в Киеве, попала в Бабий Яр. Это какое то нацистское братство, убить лежащих там дважды, в 1941 году, и в 2022м? Смело теперь можете рисовать на форме свастики и сами себя денацифицировать. Вам мало того, что вы убиваете живых, вы пытаетесь убить и мертвых, и память, боль всей нашей страны. Это будет иметь вечные последствия", – написал он.
В то же время, Телеграм-канал headlines Украина пишет, что прямо сейчас россияне бьют по коммуникационным объектам Киева, и могут быть временные проблемы с телетрансляцией, но вскоре обещают подключить резервный канал.
"В РФ поняли, что проигрывают на информационном фронте, поэтому пытаются лишить украинцев информации. Они думают, что взорвав вышки, атаковав центры ИПСО, они подавят народное сопротивление. Они ошибаются. Народ победить невозможно. Мы едины как никогда", – написали авторы канала.