В Киеве прогремела серия взрывов: попали в телевышку

В Киеве в районе Борщаговки и Дорогожичев прогремели взрывы. Удар был нанесен по Киевской телевышке. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Инсайдер Украина".

"Внимание! Российские оккупанты попали в телевизионную вышку. Временно каналы не будут работать. В ближайшее время будут включены резервные мощности для возобновления работы каналов. Теперь можно следить за радиостанциями. Передайте, пожалуйста, всем информацию!!" – написали в Телеграм-канале﻿ Ukraine Now.

Свое мнение по этому поводу уже высказал народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Россияне. Только что, ваша ракета, которой пытались сбить телевышку в Киеве, попала в Бабий Яр. Это какое то нацистское братство, убить лежащих там дважды, в 1941 году, и в 2022м? Смело теперь можете рисовать на форме свастики и сами себя денацифицировать. Вам мало того, что вы убиваете живых, вы пытаетесь убить и мертвых, и память, боль всей нашей страны. Это будет иметь вечные последствия", – написал он.

В то же время, Телеграм-канал headlines Украина﻿ пишет, что прямо сейчас россияне бьют по коммуникационным объектам Киева, и могут быть временные проблемы с телетрансляцией, но вскоре обещают подключить резервный канал.