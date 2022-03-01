Зеленский: нам нужны гарантии безопасности, если НАТО не готово принять Украину

Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны. Об этом президент заявил в интервью, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.