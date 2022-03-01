"Укрзализныця" сегодня отправляет два эвакуационных поезда из Одессы

"Укрзализныця" отправляет два эвакуационных поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород. Они отправятся вечером 1 марта, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Эвакуационные поезда из Одессы отправятся:

в 20:49 №936 на Черновцы;

в 22:32 №238 на Ужгород.

Напомним, ранее "Укрзализныця" предупредила о фейковых эвакуационных поездах и призвала верить только проверенной информации.

РБК-Украина опубликовало детальный график поездов на 1 марта по всей Украине.

Отметим, в Укрзализныце дали рекомендации о пересечении границы и сообщили, где на переходах нет очередей.