Украинцам рассказали, как вести себя в случае угрозы обвала здания

Украинцам дали список рекомендаций по действиям в случае угрозы обвала здания и если завал в разрушенном доме уже произошел, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

В частности, если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется – бегите как можно скорее.

Также не пользуйтесь лифтом, возьмите деньги и документы, сообщите об угрозе обвала других людей, не создавайте давку в дверях во время эвакуации.

Как вести себя в случае угрозы обрушения здания (facebook.com/moz.ukr)

Также на улицу нужно выйти на безопасное расстояние.

Кроме того, если возможности покинуть здание нет, то нужно занять наиболее выгодную позицию: это могут быть проемы дверей, углы (если в углу стоит стол, можно спрятаться под ним), место под балками, каркасами.

Следует держаться подальше от окон, не выходить на балкон. По возможности нужно выключить воду и газ, обесточить помещение, напоминают специалисты.

Как вести себя в случае угрозы обрушения здания (facebook.com/moz.ukr)

Отметим, если вас никто не слышит, нужно попытаться высвободить руки и ноги и рассмотреть, какими предметами вас завалило. Если они не слишком тяжелые, можно попытаться осторожно разобрать завал.

Надо попытаться не задеть то, за что вы держитесь. При этом, если не видно, чем завалило, или предметы, которыми завалило, очень тяжелые, то нужно терпеливо звать на помощь несколько часов, но если никто не будет слышен, нужно попробовать посильнее разбирать завал. После освобождения нужно осмотреть себя, и если будет необходимо, нужно оказать первую медицинскую помощь.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб: