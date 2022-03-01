Оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", объявила о банкротстве. Компания признана неплатежеспособной и распустила штат﻿, со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Сообщается, что Nord Stream 2 AG еще в понедельник распустил свой штат из 106 человек.

Как заявила глава экономического департамента Цуга, где базируется компания, Сильвиа Тальман, оператор признан неплатежеспособным. Все это произошло на фоне санкций Запада за вторжение России в Украину и остановки сертификации газопровода "Северный поток-2" в Германии.