Зеленский: Если Украина падет, дальше войска будут на границах стран-членов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CNN и Reuters сказал, что оккупантские войска будут на границах стран-членов НАТО, если Украина падет, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"Если Украина падет, дальше все эти войска будут на границах стран-членов НАТО, будут на границе Литвы, Польши и тому подобное. И там у вас будет тот же вопрос, и вот там будет большое уже второе испытание. Потому что там так же будут провокации. Они уже были. Были примеры с территории Беларуси, когда был миграционный кризис, было давление. И где было НАТО тогда?