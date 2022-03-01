Зеленский: Нация будет бороться до конца

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя запас прочности украинской стороны в войне против России, уверен, что нация будет бороться до конца. В то же время, по его мнению, война не должна продолжаться долго.﻿ Об этом президент заявил в интервью CNN и Reuters, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

В частности, ему задали вопрос, как долго сможет продержаться Украина.

"Мы не знаем, мы об этом не думаем, это вопрос философский. Это не важно, это не совсем правильно - мы не удерживаемся, мы боремся. А сражаться эта нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос уже не в нас, вопрос - сколько продержится это руководство, точно не о нас" , - отметил Зеленский.

По его мнению, украинские бойцы более успешные в этой войне, поскольку им есть что защищать.