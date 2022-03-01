Укрзализныця дала график поездов на 2 марта
Укрзализныця дала график курсирования поездов по Украине на среду, 2 марта. Также в ведомстве сообщили, какие будут дополнительные поезда на границе, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в соответствии с оперативным анализом динамики движения.
Рейсы по ст. Киев:
№ 016 РАХОВ - ХАРЬКОВ 01.56
№ 022 ТРУСКАВЕЦ - ХАРЬКОВ 02.50
№ 002 КОНСТАНТИНОВКА - ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
№ 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04.21
№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06.23
№ 705 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 09:00
№ 715 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 10:00
№ 722 КИЕВ ПАС - ХАРЬКОВ-ПАСС - ЛЬВОВ 10.00
№ 738 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12.06
№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13.34
№ 749 КИЕВ ПАС - ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
№ 055 КИЕВ ПАС - РАХОВ 15.02
№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
№ 740 КИЕВ ПАС - КР.РОГ ГОЛ 17.22
№ 790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17.42
№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17.42
№ 081 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 18.30
№ 067 КИЕВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48
044 ЧЕРНИГОВ – ИВАНО-ФРАНКОВСК 19.06
012 КИЕВ ПАС - НОВОАЛЕКСЕЕВКА 19.25
095 КИЕВ ПАС - РАХОВ 19.48
029 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 20.05
049 КИЕВ ПАС - ТРУСКАВЕЦ 20.12
059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21
057 КИЕВ ПАС - ВОРОХТА 20.21
038 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 1 21.07
105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ 21.15
097 КИЕВ ПАС - КОВЕЛЬ 21.22
076 КИЕВ ПАС - КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28
130 КРЕМЕНЧУГ - ВОРОХТА 22.03
149 ПОЛТАВА.П – Черновцы 22.03
017 ХАРЬКОВ - УЖГОРОД 22.10
007 КИЕВ ПАС - Черновцы 22.22
091 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 22.37
046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22.47
080 КИЕВ ПАС – ДНЕПР-ГОЛ 23.05
771 КИЕВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦКИЙ 23.46
139 КИЕВ ПАС - КАМЕН-ПОД 23.59
Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 2 марта будет выглядеть следующим образом:
№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04.11
№ 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12.36
№ 723 ХАРЬКОВ - КИЕВ ПАС 15.00
№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14.39
№ 015 ХАРЬКОВ-ПАСС - РАХОВ 15.09
№ 795 ХАРЬКОВ-ПАСС - ДНЕПР-ГОЛ 19.27
№ 021 ХАРЬКОВ-ПАСС - ТРУСКОВЕТЬ 20.15
№ 007 ХАРЬКОВ-ПАСС - ОДЕССА ГОЛ. 21.43
№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22.40
В то же время Укрзализныця создала сразу ряд хабов для удобной эвакуации украинских женщин и детей.
В Чопе:
поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп
поезд № 7619/7620 отправиться в 05:27
Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.
2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту.
Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный! Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.
Во Львове:
Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом 35/36 Одесса-Перемышль, следующего через Львов.
Сообщение Львов-Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.
Сообщение Львов-Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенными билетами.