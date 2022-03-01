Укрзализныця дала график поездов на 2 марта

Укрзализныця дала график курсирования поездов по Украине на среду, 2 марта. Также в ведомстве сообщили, какие будут дополнительные поезда на границе, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в соответствии с оперативным анализом динамики движения.

Рейсы по ст. Киев:

№ 016 РАХОВ - ХАРЬКОВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦ - ХАРЬКОВ 02.50

№ 002 КОНСТАНТИНОВКА - ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

№ 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06.23

№ 705 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 09:00

№ 715 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 10:00

№ 722 КИЕВ ПАС - ХАРЬКОВ-ПАСС - ЛЬВОВ 10.00

№ 738 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13.34

№ 749 КИЕВ ПАС - ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07

№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

№ 055 КИЕВ ПАС - РАХОВ 15.02

№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЕВ ПАС - КР.РОГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17.42

№ 081 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЕВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18.48

044 ЧЕРНИГОВ – ИВАНО-ФРАНКОВСК 19.06

012 КИЕВ ПАС - НОВОАЛЕКСЕЕВКА 19.25

095 КИЕВ ПАС - РАХОВ 19.48

029 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 20.05

049 КИЕВ ПАС - ТРУСКАВЕЦ 20.12

059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21

057 КИЕВ ПАС - ВОРОХТА 20.21

038 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 1 21.07

105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ 21.15

097 КИЕВ ПАС - КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЕВ ПАС - КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУГ - ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П – Черновцы 22.03

017 ХАРЬКОВ - УЖГОРОД 22.10

007 КИЕВ ПАС - Черновцы 22.22

091 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 22.37

046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22.47

080 КИЕВ ПАС – ДНЕПР-ГОЛ 23.05

771 КИЕВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦКИЙ 23.46

139 КИЕВ ПАС - КАМЕН-ПОД 23.59

Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 2 марта будет выглядеть следующим образом:

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04.11

№ 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРЬКОВ - КИЕВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРЬКОВ-ПАСС - РАХОВ 15.09

№ 795 ХАРЬКОВ-ПАСС - ДНЕПР-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРЬКОВ-ПАСС - ТРУСКОВЕТЬ 20.15

№ 007 ХАРЬКОВ-ПАСС - ОДЕССА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22.40

В то же время Укрзализныця создала сразу ряд хабов для удобной эвакуации украинских женщин и детей.

В Чопе:

поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп

поезд № 7619/7620 отправиться в 05:27

Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.

2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту.

Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный! Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.

Во Львове:

Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом 35/36 Одесса-Перемышль, следующего через Львов.

Сообщение Львов-Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.

Сообщение Львов-Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.

Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенными билетами.