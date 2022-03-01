Минздрав требует возобновить работу аптек
Министр здравоохранения Виктор Ляшко пригрозил серьезными проблемами аптекам, саботирующим работу в условиях военного положения., пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Ляшко во вторник проинспектировал работу аптек в Киеве. По его наблюдениям, часть заведений работает, а часть – "должна бы работать".
"С другими владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, уже начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения", – заявил министр.
На все недобросовестные аптечные сети наложат адекватные ситуации санкции. Ляшко предостерег от спекулирования на тему войны. Он подчеркнул, что все аптеки, в частности при больницах, не имеют права быть закрытыми.