Минздрав требует возобновить работу аптек

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пригрозил серьезными проблемами аптекам, саботирующим работу в условиях военного положения.﻿, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Ляшко во вторник проинспектировал работу аптек в Киеве. По его наблюдениям, часть заведений работает, а часть – "должна бы работать".

"С другими владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, уже начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения" , – заявил министр.

На все недобросовестные аптечные сети наложат адекватные ситуации санкции. Ляшко предостерег от спекулирования на тему войны. Он подчеркнул, что все аптеки, в частности при больницах, не имеют права быть закрытыми.