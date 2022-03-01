Компания Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину. Кроме того, из App Store были удалены приложения российских новостных агентств RT и Sputnik, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия" , - цитирует издание заявление компании.

В Apple уточнили, что в ответ на российскую агрессию против Украины компания приняла решение приостановить продажу своей продукции в России. Также отмечается, что поставки в эту страну были прекращены на прошлой неделе.

Кроме того, в Apple Pay больше недоступны за пределами России приложения путинских пропагандистских новостных агентств RT и Sputnik News.