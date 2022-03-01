Послы ЕС согласились отключить семь российских банков от SWIFT
Послы Европейского Союза вечером 1 марта согласились отключить семь российских банков от платежной системы SWIFT. Также будут введены санкции в отношении новостных агентств RT и Sputnik. Об этом, ссылаясь на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Сегодня (1 марта - ред.) вечером послы ЕС согласились ввести санкции в отношении RT и Sputnik, а также ввести санкции SWIFT в отношении семи российских банков", - сообщил журналист.
Среди них:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- "Новикомбанк";
- "Промсвязьбанк";
- "Совкомбанк";
- ВЭБ.
Кроме того, послы есть достигли политического соглашения по пакету экономических санкций в отношении Беларуси. Однако, отметил журналист, окончательное решение планируется принять утром 2 марта.