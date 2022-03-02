Всемирный банк и МВФ выделят Украине 3 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов. Деньги планируется выделить в ближайшие месяцы, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение правления на этой неделе" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что следом будет оказана поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств.