ВР: В Харькове высадился российский десант

В ночь на 2 марта в Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь, завязался бой.﻿ Об этом, ссылаясь на Telegram Верховной Рады, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона" , - говорится в сообщении.

Украинские защитники вступили в бой с российскими захватчиками. Отмечается, что эту информацию сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).