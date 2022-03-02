Глава Сумской ОГА: Российские оккупанты заняли Тростянец

Российские оккупационные силы заняли город Тростянец Сумской области и стали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая людей на улицы.﻿ Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В своем ночном отчете он передал информацию от председателя Тростянецкой громады Юрия Бовы.

"По состоянию на 1.03 три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею" , - говорится в публикации.

В городе Тростянец повреждены почти все ЛЭП, дороги разбиты полностью.

"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии" , - рассказал он.

Отмечается, что противник создал здесь некий штаб.

При этом в ОГА рассказали, что городские власти продолжают работать даже в таких условиях.