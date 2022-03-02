Суд в Гааге проведет слушания о геноциде по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге начнет со следующей недели слушания по иску Украины против России о привлечении к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Слушания в суде в Гааге назначены на понедельник и вторник, 7 и 8 марта.

"7 и 8 марта 2022 года МС проведет публичные слушания по делу "Обвинение в геноциде" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против РоссийскойФедерации)" , - указано в публикации.

Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство из-за развязанной войны против нашей страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию террористическим государством.