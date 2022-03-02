Байден: США закрывает воздушное пространство для РФ

Соединенные Штаты Америки приняли решение закрыть воздушное пространство для Российской Федерации.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена на ежегодном обращении к Конгрессу, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Сегодня я объявляю о том, что мы со своими союзниками закрываем американское воздушное пространство для всех полетов из России" , - заявил президент США.

После его слов весь Конгресс встал и начал аплодировать такому решению.