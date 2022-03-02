Байден пообещал конфисковать активы российских элит за рубежом

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будет проведено расследование преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за рубежом, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов" , - сказал Байден.

По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов.

"Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами" , - добавил американский лидер.

Напомним, из-за вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели мощные санкции против Москвы, затронувшие, в том числе, Центральный банк страны.