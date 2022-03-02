Путин и РФ стали изгоями, - замгоссекретаря США

Из-за войны против Украины и потока международных санкций из России уходят иностранный бизнес и капитал, и страна-агрессор вместе со своим президентом Владимиром Путиным становятся изгоями.﻿ Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Мы все видим, какими изгоями становятся Путин и Россия. Так что санкции уже оказали ошеломляющее воздействие. Но да, их может быть больше" , - отметила она.

Шерман подтвердила, что в арсенале Вашингтона остались и другие серьезные санкционные меры, которые можно использовать как рычаг дальнейшего давления на Путина.

"Такие меры точно остались. Мы ведем дискуссии о них. Но санкции уже дали огромный эффект" , - говорит замгоссекретаря США.

Она также высказалась о действии ограничительных мер и их результатах.