Россию лишили теперь и карт American Express

Российские банки, которые попали под санкции, теперь кроме платежных карт Visa и Mastercard, также не смогут выпускать и American Express (Amex). Такие последствия являются международными санкциями в ответ на вторжение России в Украину, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

В American Express заявили, что, хотя бизнес платежной системы в России небольшой, она с самого начала российской агрессии соблюдает американские и международные санкции.

"Это привело к тому, что мы прекратили отношения с санционными банками-партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации" , - завил генеральный директор Amex Стивен Сквери.

Отметим, что сейчас против РФ введены санкции, направленные на заморозку валютных активов Центрального банка России. Также будут запрещены все транзакции с ним и отключение от SWIFT.

На фоне этого ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, а также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.