Курс валют НБУ на 2 марта

Курс валют НБУ на 2 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 1 марта, не изменился и остается на уровне 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 1 марта 2022 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 29.254900
EUR Евро 33.170700
RUB Рубль 0.364480
GBP Фунт стерлингов 39.744200
CHF Швейцарский франк 31.807400
PLN Польский злотый 7.296000
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