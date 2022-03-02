Курс валют НБУ на 2 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 марта 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 1 марта, не изменился и остается на уровне 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 1 марта 2022 года.
Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 1 марта 2022 года.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 1 марта 2022 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 1 марта 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 1 марта 2022 года.
Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 1 марта 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|29.254900
|EUR
|Евро
|33.170700
|RUB
|Рубль
|0.364480
|GBP
|Фунт стерлингов
|39.744200
|CHF
|Швейцарский франк
|31.807400
|PLN
|Польский злотый
|7.296000