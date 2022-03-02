Сбербанк решил уйти с европейского рынка

В финучреждении объяснили, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, сообщает UBR.

Крупнейший банк России Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом сообщили в самом финучреждении, которое подпало под санкции США и ЕС.

"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки", – указали в банке.

Также в Сбербанке отметили, что дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.