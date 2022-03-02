Генштаб: Враг продолжает наступление с целью блокировки Киева

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 6.00 среды, 2 марта. Враг продолжает наступление с целью блокировки столицы. Также противник продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО Вооруженных сил РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений, отметили в Генштабе.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии. На Северском направлении к семнадцати БТГр оккупационные войска, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока.

"Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильник, Победа, Остролучие войска противника потеряли наступательный потенциал" , - говорится в сообщении.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково, добавили в Генштабе.

На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

"На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка" , – говорится в сообщении.

В Черноморской зоне враг развертывает корабельную группу и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Не преуспевая в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, добавили в сообщении.