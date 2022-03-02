Пентагон: РФ отправила в Украину более 80% сил, собранных вдоль границы

Российские оккупанты за семь дней войны отправили на территорию Украины более 80% своего боевого потенциала, который раньше был сосредоточен вдоль украинской границы.﻿ Об этом заявил во вторник во время телефонной конференции в Вашингтоне высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что сейчас они (россияне — ред.) задействовали более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно, так что более 80% боевой мощи (России – ред.) сейчас находится в Украине" , — сказал военный представитель США.

Также он отметил, что оккупанты готовятся к наступлению на Киев, а Пентагон продолжает наблюдать, как оборона столицы сдерживает наступление на севере столицы.

"Основное наступление на Киев в большинстве своем остается там, где оно было вчера, следовательно, никакого заметного движения со стороны россиян, надвигающихся с севера" , — подчеркнул представитель Пентагона.

В то же время, по его словам, оккупанты пытаются оцепить Харьков и могут применить там термобарическое оружие, поскольку разведкой были замечены российские пусковые установки, способные переносить такие боеприпасы. Он отметил, что пока что подтвердить наличие самого термобарического оружия на них США не могут.